Bursa'da ailesini öldüren polis memuruna mütalaa açıklandı - Son Dakika
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Bursa'da ailesini öldüren polis memuruna mütalaa açıklandı

Bursa\'da ailesini öldüren polis memuruna mütalaa açıklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde annesi, 2 ağabeyi ve yengesini silahla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan polis memurunun yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirten savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

14.05.2024 16:39
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde annesi, 2 ağabeyi ve yengesini silahla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan polis memurunun yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, hakkında "kardeşi kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürme", "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Adem Ergüner (30), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Ergüner hakkında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun bildirildiğini ifade etti.

Duruşmada sanık ile ağabeyi maktul Mehmet Ergüner'e ait telefonları inceleyen heyet, ikili arasında olay günü geçen yazışmaları okuyarak sesli mesajları dinledi.

Mahkeme başkanının sanığın ağabeyine yönelik attığı mesajları sorması üzerine sanık, "Ben plan yapmadım. Öncesinde kendisi bana küfürler etmiştir. Tasarlama söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Telefonuna "dolandırıcı" olarak kaydettiği kişinin ağabeyi Mehmet Ergüner olduğunu aktaran sanık, "Olay günü eşime paramı alıp geleceğim' şeklinde mesaj attım. Maksadım parayı alıp geri dönmekti. Eşimin neden 'Çocuklarımıza kıyma, polise haber vereceğim' şeklinde mesaj attığını bilmiyorum. Ben eşime birini öldüreceğime dair bir şey söylemedim." savunmasını yaptı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, annesine yönelik eylemi nedeniyle "üstsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, ağabeylerine yönelik eylemi nedeniyle iki kez "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, yengesi Fatma Ergüner'e yönelik eylemi nedeniyle de "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanığın kardeşi Songül Işık ile eniştesine yönelik eylemi nedeniyle de "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaayı kabul etmediğini belirten sanık ve avukatının savunma hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçen yıl 27 Ocak'ta, Bingöl'de polis memuru olarak görev yapan ve iznini ailesiyle Eskişehir'de geçiren Adem Ergüner, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi Mehmet Ergüner'le İznik Gölü kıyısındaki bağ evinde buluşmuştu. Ailenin diğer bireyleri bağ evine gelmişti.

Adem Ergüner'in tabancayla ateş etmesi sonucu annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve onun eşi Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Adem Ergüner, Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduktan sonra tutuklanmıştı.

Sanık, temmuz ayındaki ilk duruşmada psikolojik durumunu gerekçe göstererek savunma yapmamıştı.

Kaynak: AA

Orhangazi, Bursa, Mahkeme, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da ailesini öldüren polis memuruna mütalaa açıklandı - Son Dakika

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