Bursa\'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, 15 Yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan Hayatını Kaybetti

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BURSA'da, halı saha maçından çıkıp evine gitmek üzere, 2 arkadaşıyla birlikte otobüs durağına yürüdüğü sırada alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Hasan Ceyhun Beyhan (15), 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 26 Ocak'ta saat 19.30 sıralarında Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ceyhun Beyhan, arkadaşı Ege Çelik (16) ve Efe Özçelik (17) ile birlikte halı saha maçı yaptıktan sonra, otobüs durağına gitmek üzere yola çıktı. Ana yoldan karşıya geçmek isteyen 3 arkadaşa, Oktay Güleryüz'ün kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çelik ve Özçelik yola savrulurken, Beyhan ise yol kenarındaki bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Sürücü, kazanın ardından olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde üzerinde yaralı halde yatan Ege Çelik ile Efe Özçelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'KAZADAN 25 DAKİKA SONRA BULUNDU'

Görgü tanıklarının aracın 3 kişiye çarptığını söylemesi üzerine çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, 5 metre yüksekten düşen Hasan Ceyhun Beyhan'a yaklaşık 25 dakika sonra ulaştı. Ağır yaralı halde bulunan Beyhan'ın duran kalbi masajla yeniden çalıştırıldı. Beyhan, ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Arkadaşları tedavilerinin ardından taburcu edildi.

HASTANEYE GELİNCE GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından kaçan sürücü Oktay Güleryüz, rahatsızlandığı gerekçesiyle gittiği Mudanya Devlet Hastanesi'nde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İzmir'den Bursa'ya restoranlara balık vermek için geldiğini söyleyen ve yapılan alkol testinde 0.49 promil alkollü olduğu belirlenen Güleryüz'ün ifadesinde, "Ben hayatımda hiç alkol, kullanmadım. Çıkan alkolün nedeni, daha önce beynime pıhtı attığı için kullandığım ilaçlar ve tansiyon ilaçlarım olabilir. Kaza yaptığımın da farkında değilim. Yoldayken rahatsızlanınca aracımı kenara çektim. Bir süre dinlendikten sonra yoluma devam ettim" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Güleryüz'e ev hapsi verildi. Memleketi İzmir'e dönen Güleryüz, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan Ceyhun Beyhan, bu sabah hayatını kaybetti. Beyhan, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yıldırım ilçesi Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BURSASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hasan Ceyhun Beyhan'ın ölümünün ardından fanatik taraftarı olduğu Bursaspor'un sosyal medya hesabından da baş sağlığı mesajı yayınlandı. Mesajda, "Hasan Ceyhun Beyhan'ın vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı dileriz" denildi.