Bursa'da Altın Dolandırıcılığı: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Altın Dolandırıcılığı: 2 Tutuklama

Bursa'da müşterilerinin altınlarını emanet aldıktan sonra kar payı vereceklerini söyleyip kaçtıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İş yeri sahipleri İ.K. ve eşi Ö.K. ile çalışan M.Y'nin Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İ.K. ve M.Y. tutuklandı, Ö.K. ise serbest bırakıldı. Zanlıların 104 kişiyi yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.

21.03.2024 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da müşterilerinin altınlarını emanet aldıktan sonra kar payı vereceklerini söyleyip kaçtıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kuyumculuk yapan ve müşterilerine kar payı vereceğini söyleyerek karşılığında para ve altın alıp dolandırdığı öne sürülen iş yeri sahipleri İ.K. (49) ve eşi Ö.K. (46) ile çalışan M.Y'nin (31) Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. ve M.Y. tutuklandı, Ö.K. ise serbest bırakıldı.

İş yeri sahibi İ.K'nin emniyetteki ifadesinde, müşterilerden topladığı paraları fiyatların yükselmesi nedeniyle altına çeviremediğini, bu yüzden iş yerini kapatıp gittiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan zanlıların 104 kişiyi yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.

İ.K'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise işlerinin kötüye gittiğini ve emanet aldığı altın ile dövizlerin karşılığını sahiplerine veremediğini belirttiği kaydedildi.

Bunun üzerine müşterilerinin, iş yerine gelerek tehdit etmeye başladığını ve kısa süreliğine çocuklarını Bolu'ya bırakmak için iş yerini kapatmak zorunda kaldığını ileri süren İ.K'nin burada polise teslim olduğunu anlattığı, aldıklarının karşılığında kar payı vadettiği iddiasını reddettiği belirtildi.

Kar payı vadeden kuyumcuya altın ve para verenler, 19 Mart'ta Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanının kapalı olmasından şüphelenip şikayetçi olmuş, polis iş yeri sahiplerinin kaçtığını belirlemişti. Şüphelilerden İ.K. ve eşi Ö.K. Bolu'da, M.Y. ise Bursa'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Altın Dolandırıcılığı: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çatak'ta çığ temizleme çalışmaları devam ediyor
    19:40 Çatak'ta çığ temizleme çalışmaları devam ediyor

    Van'ın Çatak ilçesinde kara yoluna iki ayrı noktada düşen çığların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Çatak-Pervari kara yoluna düşen kar kütlelerinin kısa sürede kaldırılarak yolun ulaşıma açılması hedefleniyor.


17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
18:46 Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
18:05 Spor dünyası cenazedeydi Bir döneme damga vuran Ersen Martin’e son veda Spor dünyası cenazedeydi! Bir döneme damga vuran Ersen Martin'e son veda
17:13 Görüşmeleri yapmış bile Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor Görüşmeleri yapmış bile! Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor
16:47 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe’den talep geldi, değerlendiriyoruz Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz
15:34 Aziz Yıldırım’dan, Fenerbahçe’ye “Şikeci“ diyen AK Parti’nin Trabzon adayına sert yanıt Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye "Şikeci" diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 19:44:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Altın Dolandırıcılığı: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement