Bursa\'da Altın Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sattığı altınları kendisine emanet etmeleri şartıyla müşterilerine kar payı vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve İstanbul'da yakalanan kuyumcunun aralarında olduğu 6 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kuyumcu Ahmet Ö. ile diğer 5 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, polisin güvenlik önlemleri altında Orhangazi Adliyesi'ne götürüldü.

Ahmet Ö'nün, emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamayı reddederek, 3 yıl önce işleri bozulduğunda yüksek faizle borç aldığını, işleri düzelmeyince başkalarından da borç altın almaya devam ettiğini söylediği öğrenildi.

Ödemeleri yapamaz hale gelince elindeki altınları ucuza satmaya başladığını ileri süren Ahmet Ö'nün, yine olmayınca dükkanı kapatıp İstanbul'a gittiğini ifade ettiği belirtildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında kuyumcu Ahmet Ö, babası Sedat Ö. ve ortağı Aziz Furkan Ş'nin, aralarında lüks ev ve araçlar, arsalar, tarlalar ile birçok taşınmazın bulunduğu mal varlıklarına el konuldu.

Ahmet Ö'nün emniyette yapılan üst aramasında hiç nakit çıkmadığı, polis tarafından şimdiye kadar mağdur olduklarını belirten 82 kişinin başvurusunun alındığı bildirildi.

Olay

Orhangazi'de kuyumculuk yapan ve yakın çevresindeki kişilere kendisine emanete bırakmaları şartıyla piyasa fiyatının altında değerlerle cumhuriyet altını satmaya başlayan Ahmet Ö'nün müşterilerinin sayısının zamanla arttığı, "Yavru" adı verilen sistemde, parasıyla gelene altın satan Ahmet Ö'nün, bunu emanetinde tuttuğunu söyleyerek daha sonra belirli periyotlarda yüzde 4 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda kar payı dağıttığı öne sürülmüştü.

Ahmet Ö'nün bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altın değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlanması üzerine altınlarını almak isteyen müşteriler, 3 Ocak'ta dükkanının kapalı olduğunu görünce telefonla da ulaşamadıkları kuyumcudan şikayetçi olmuştu. Dolandırıcılık şikayetleri üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, şüphelilerin yakalanması amacıyla polis tarafından özel ekip oluşturulmuştu.

İstanbul'da yakalanan Ahmet Ö'nün yanı sıra ortağı Aziz Furkan Ş, çalışanı S.İ, İstanbul'a götüren H.Ş. ve evinde sakladığı öne sürülen R.E'nin ardından kuyumcunun babası Sedat Ö. de gözaltına alınmıştı.