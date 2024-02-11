Bursa\'da asayiş olayları son 5 ayda yüzde 10 azaldı

Bursa'da asayiş olayları son 5 ayda yüzde 10'luk azalma yaşandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2024 Ocak ayında 2023 Ocak ayına kıyasla hırsızlık, yağma, yankesicilik olaylarında yüzde 38 düşüş yaşandı.
Son 5 ayda 24 cinayet olayı yaşanırken, bunların faillerinin tümü emniyet ekiplerince yakalandı.
Son 5 ayda kişiye karşı işlenen suçlardan yağma yüzde 38'lik düşüşle 446 olayda 280'e, işyeri hırsızlığı yüzde 50 düşüşle 1475'ten 758'e, oto hırsızlığı yüzde 56'lık düşüşle 1350'den 586'ya, motosiklet hırsızlığı yüzde 38 düşüşle 998'den 645'e, evden hırsızlık yüzde 48 düşüşle 1479'dan 767'ye, yankesicilik yüzde 68'le 281'den 89'a, oto hırsızlığı ise 328'den 178'e düştü.
Geçen yıl ocak ayında 3 bin 293 aranan şahıs yakalanırken, bu yıl ocak ayında 4 bin 7 kişi yakalandı. Aynı ay içinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 997 şüpheli de polis ekiplerince yakalandı.
2023 Ocak ayı ile 2024 Ocak ayı kıyaslandığında, asayiş olayları yüzde 16, kişiye karşı işlenen suçlar yüzde 12, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 50 azalma yaşandı.
Geçen yıl aynı dönemlerde tüm suçların çözülme oranı yüzde 84'ten yüzde 90'a, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüze 55'ten yüzde 65'e yükseldi.
Geçtiğimiz yıl ocak ayında 8 cinayet yaşanırken bu yıl ocak ayında 6 cinayet yaşandı ve tüm şüpheliler yakalandı.
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