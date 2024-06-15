Bursa'da Baba-Oğul Aynı Sıralarda Yüksek Lisans Yapıyor - Son Dakika
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Bursa'da Baba-Oğul Aynı Sıralarda Yüksek Lisans Yapıyor

Bursa'da yaşayan 4 çocuk babası iş insanı Orhan Özcü, 36 sene sonra afla geri döndüğü yüksek lisans eğitimine oğluyla aynı sıralarda devam ediyor. Özcü ailesi, birlikte okula gidiyor, kütüphanede ders çalışıyor ve birbirlerinin eğitim hayatına katkıda bulunuyor. Baba Orhan Özcü, iş yoğunluğu nedeniyle yüksek lisansı bitiremediğini belirtirken, oğlu Burak Nazım Özcü ise babasının yönlendirmesiyle işletme yüksek lisansı yapmaya karar verdiğini söyledi. Baba-oğul, birlikte mezuniyetlerini bekliyor.

15.06.2024 11:13
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Bursa'da yaşayan 4 çocuk babası iş insanı Orhan Özcü, 36 sene sonra afla geri döndüğü yüksek lisans eğitimine oğluyla aynı sıralarda devam ediyor.

Kurdukları aile şirketinde yönetim kurulu üyesi olan 59 yaşındaki Özcü, 1988'de başlayıp yarıda bıraktığı Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programına geçen yıl afla geri döndü.

Yıllar sonra yeniden öğrenci olan Özcü, enstitünün aynı bölümünde yüksek lisans yapan, 30 yaşındaki oğlu Burak Nazım Özcü ile aynı sıraları paylaşmanın heyecanını yaşıyor.

Aynı şirkette çalışan baba oğul, okula beraber gidiyor, kütüphanede ders çalışıyor, birbirlerinin eğitim hayatına katkıda bulunuyor.

Yüksek lisansa iş yoğunluğundan devam edemedi

Baba Orhan Özcü, AA muhabirine, 1984'te Dokuz Eylül Üniversitesinde başladığı lisans eğitimini 1988'de yatay geçiş yaparak BUÜ'de bitirdiğini, mezun olduğu yıl işletme alanında yüksek lisansa başladığını söyledi.

İş hayatının yoğun ve tempolu olması nedeniyle yüksek lisansı bitiremediğini belirten Özcü, 2023'te afla geri döndüğü anlattı.

Mühendislik alanında lisansı bitiren oğluna birlikte master yapmayı teklif ettiğini dile getiren Özcü, "Sosyal bilimler algıyı, anlamayı biraz kolaylaştırıyor. Bunun yapılabilirliğini daha da kolaylaştırıyor. Birlikte çalışmaya başlayınca Nazım'a, 'Oğlum işletme alanında master yaparsan birlikte çalışırız, yoksa biz seninle kavga ederiz' diye bir espri oldu. 'Tabii babacığım yaparız' dedi ve beraber master yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Babalığın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Özcü, oğluyla aynı sıralarda bulunmaktan, aynı konuda çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yaşlıların tecrübesi, gençlerin enerjisiyle sinerjinin ötesinde güzel şeyler olduğunu kaydeden Özcü, "Her şeyden önemlisi motivasyon oluyor. Evladınızla yol yürüyorsunuz; kıymetli bir şey. Onlar için nasıl babayla yol yürümek biraz zor olur ama biz tabii o yaşın ortaya getirdiği o dezavantajları da çok yansıtmamaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Fikir alışverişimiz, dersler anlamında da katkımız çok iyi"

Mühendislik ve enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketin genel müdürlüğünü yapan Burak Nazım Özcü de Başkent Üniversitesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmasının ardından iş yaşamına atıldığını, yüksek lisansa ise geçen yıl babasıyla beraber başladığını anlattı.

Babasıyla aynı okulda ve bölümde öğrenim görmenin çok farklı bir duygu olduğunu ifade eden Özcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

???????"Birbirimizle fikir alışverişimiz, dersler anlamında da katkımız çok iyi oluyor. Bu durumdan çok memnunum. Hayatta böyle daha ileri eğitim hayatı anlamında hedeflerimiz de ortak bir şekilde devam ediyor. Yani aslında mühendis olmam vesilesiyle farklı da oluyor ama beni zaten bu işletme yüksek lisansı yapmam noktasındaki fikre babam yönlendirdi. Ben de eğitim aldıktan sonra ne kadar doğru bir iş yaptığımı dersleri aldıkça, devam ettikçe görmüş oldum. İnşallah yakın zamanda da mezuniyetimizi bekliyoruz."

Özcü, kendi araştırmaları ve babasının yönlendirmesiyle, mühendislikten kaynaklı sayısal bilimlerin verdiği keskinliği biraz daraltmak için bu alanı seçtiğini belirtti.

Her alanda birbirlerine destek olduklarını dile getiren Özcü, "Birlikte çalıştığımız dersler oluyor. İş hayatında da birlikteyiz. Güzel bir duygu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Baba-Oğul Aynı Sıralarda Yüksek Lisans Yapıyor - Son Dakika

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