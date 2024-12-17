Bursa'da Balık Tutma Yarışması Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Balık Tutma Yarışması Heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Balık Tutma Yarışması'nda 45 usta balıkçı, Marmara Denizi'nde en fazla balığı yakalamak için kıyasıya yarıştı. Polat Doğan, 2 kilo 265 gram balık tutarak birinci oldu.

17.12.2024 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Balık Tutma Yarışması'nda teknelerle Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, en fazla balığı tutarak birinci gelebilmek için kıyasıya yarıştı.

Deniz ve göllere toplam 277 kilometre kıyısı bulunan Bursa'nın deniz kenti özelliğini daha fazla öne çıkartmak için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Körfezi'nde renkli bir yarışmaya ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Gemlik Körfezi'nde 'Olta Ustaları Yarışıyor-Balık Tutma Yarışması' düzenlendi. Gemlik İskelesi'nden beş farklı tekneyle günün ilk ışıklarında Marmara Denizi'ne açılan toplam 45 usta balıkçı, kendi ekipmanlarıyla en fazla balığı yakalamak için hünerlerini sergiledi.

Renkli görüntülerin de yaşandığı yarışmada, usta balıkçılar birinci gelebilmek için hem kıyasıya yarıştı hem de denizin tadını çıkardı. Günün sonunda 2 kilo 265 gram balık tutan Polat Doğan birinci olurken, 1 kilo 780 gram balık tutan Efraim Öztaş ikinci, 1 kilo 170 gram balık tutan Geylani Bol üçüncü oldu. Yarışmanın sonunda Spor İşleri Şube Müdürü Fatih Turgut tarafından dereceye giren usta balıkçılara çeşitli ödüller takdim edildi.

Spor İşleri Şube Müdürü Fatih Turgut, Bursa'nın denizcilik kültürünü ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen yarışmanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Usta balıkçıların bir yandan yarıştığını bir yandan da keyifli anlar yaşadığını belirten Turgut, "Yarışmaya katılan ve dereceye giren herkesi tebrik ediyorum. Bu tür etkinliklerle hem denizlerimize olan ilgiyi artırmayı hem de sporun her dalında bir araya gelmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Denizcilik, Güncel, Bursa, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Balık Tutma Yarışması Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:16 Gazze’de ateşkes an meselesi İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire’ye gidiyor Gazze'de ateşkes an meselesi! İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
16:02 Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesine Özgür Özel’den ilk yorum Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
23:01 Öztrak’a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti
23:00 Galatasaray, Trabzonspor’u 4-3 mağlup etti Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
22:43 Beşiktaş’tan eşi benzeri görülmemiş Hasan Arat hamlesi Beşiktaş'tan eşi benzeri görülmemiş Hasan Arat hamlesi
22:33 Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
22:26 Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
22:11 Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 18:49:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Balık Tutma Yarışması Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.