Bursa'da Bıçaklı Kavga: 3 Gözaltı

28.03.2026 16:23
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi Kervan Caddesi'nde A.K. (22) ile T.Y. (14), A.T. (19) ve T.C.B. (15) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede A.K, kolundan ve bacağından bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.K, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından yakalanan 3 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

