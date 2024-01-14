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Bursa'da çalışanını bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bursa'da çalışanını bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kendisini evine bırakmadığı için küfreden çalışanını bıçaklayan şüpheli, adliyeye sevk edildi. İş yerinde çıkan tartışma otomobilde kavgaya dönüşünce şüpheli, cebindeki bıçağı çıkararak çalışanını iki yerinden bıçakladı. Yaralanan çalışan hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa\'da çalışanını bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi
14.01.2024 - 16:39,
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, iddiaya göre kendisini evine bırakmadığı için küfreden çalışanını bıçaklayan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yiğitler Mahallesi Oto Sanayi Sitesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde çalışan Ayhan Gülal ile iş yeri sahibinin oğlu Taha S. arasında, mesai bitiminde eve bırakma konusunda tartışma çıktı.

Eve gitmek için iş yerinden ayrılan Ayhan Gülal ile Taha S. arasında çıkan tartışma, otomobilde de devam etti. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine cebindeki bıçağı çıkaran Taha S, Ayhan Gülal'ı iki yerinden bıçakladı.

Yaralanan Gülal'ı Kestel Devlet Hastanesi'ne götürmek isteyen Taha S, Kestel Kavşağı'na geldiği sırada kaza yaptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayhan S. ise, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Taha S'nin emniyette verdiği ilk ifadesinde Ayhan Gülal'ı evine bırakmadığı için aralarında tartışma çıktığını, kendisine küfür etmesi sebebiyle Gülal'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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