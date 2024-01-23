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Bursa'da bir camiden kurşun levha hırsızlığına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da bir camiden kurşun levha hırsızlığına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Meydancık Camisi'nin çatısından gece bir kurşun levha çalındı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin levhayı hurdacıya sattığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler ve hurdacı emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bursa\'da bir camiden kurşun levha hırsızlığına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
23.01.2024 - 10:09,
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir caminin çatısından kurşun levha hırsızlığına ilişkin 2 şüpheli ile bir hurdacı gözaltına alındı.

Meydancık Mahallesi'nde Meydancık Camisi'nin çatısından gece bir kurşun levhanın çalındığı, 3 tabakanın zarar gördüğü ihbarı üzerine Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

İncelemelerde, 2 şüphelinin caminin çatısına tırmandıktan sonra levhayı çalıp uzaklaştığı ve bir süre sonra taksiye bindiği belirlendi.

Çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin Ç.F. (18) ve Y.K. (32) olduğunu, kurşun levhanın Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde hurdacıya 700 liraya satıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler ile çalıntı malı satın alan hurdacı İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerden birinin caminin çatısına tırmanıp söktüğü kurşun levhayı aşağıda bekleyen diğer zanlıya verdiği, bu kişilerin taksiyle uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da bir camiden kurşun levha hırsızlığına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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