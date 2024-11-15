Bursa\'da Cami Güvenliği Tartışmalarına Cevap: \'Cami Üzerinden Siyaset Yapana Lanet Olsun\'

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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Selatin camilerindeki güvenlik görevlilerinin geri çekileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Cami üzerinden siyaset yapana lanet olsun" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü oturumda, geçen meclis toplantısında reddedilen Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı'nı tekrar görüşüldü. Rapor, Ak Parti'li üyelerin nin çekimser oy kullanmasına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

"Bu maddeyi bugün buraya getirmez, hukuka giderdim ve 'ne olacaksa olsun' derdim"

Görüşmelerin ardından konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, "Uzlaşmanın doğru olacağı düşüncesiyle 105 arkadaşımızın dönemin sonuna kadar fikirlerinin hem Meclis'e hem de yapılacak hizmetlere yansıması için burada ısrar edip gündeme getirdim. Bizim yaklaşımımız budur. Meclis elbette Bursalıları düşünecek. Bursalıların menfaatlerini korumak, hizmet etmek, sorunları çözmek için göreve seçildik. Bursa'yı, kentlerin yarıştığı dünyada en ön sıralara taşımakla sorumluyuz. Hikayemizin 5 yıl sonra doğru ve iyi hizmetlerle anılmasını istiyoruz" dedi.

"Camiler bizim için önemli"

Bursa'nın 14 ilçesinde cami halılarının temizlik ve yıkanmasına ilişkin Bursa İl Müftülüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanmasıyla ilgili rapor hakkında da Başkan Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yüzlerce camiyi temizledik. Cami derneklerinin ve muhtarların bize ulaşmasıyla birlikte bu projeyi yürütüyoruz. Belediyelerimizin ulaşamayacağı camilere bu hizmeti götürüyoruz. Bu konuda yoğun bir talep var ama bunu İl Müftülüğü ile beraber yürütürsek daha doğru olacağı için bunu Meclis'e getirdik. Camiler bizim için önemli. Bu temizliği tüm dini ibadethanelere yapıyoruz" diye konuştu.

"Cami üzerinden siyaset yapana lanet olsun"

Selatin camilerindeki güvenlik görevlileri konusuna da değinen Başkan Bozbey, şunları kaydetti:

"Bu konuda büyük bir yanlış var. Sosyal medyada birileri atmış tutmuş. Metni net anlamadan ifade edilmesi bir siyasetçiye yakışmaz. Biz hep hukuka uygun, adaletli bir yönetim sergileyeceğiz. Her yıl o camilere belediye elbette görevli verebilir. Bizler de veriyoruz. Ancak 'Her yıl sözleşmesi yapılmak üzere' deniyor. Bir sefer yapılmış, bir daha sözleşme yapılmamış. Yarın oradaki arkadaşımızın başına bir iş gelse, maddi herhangi bir destek alamaz. Bizler yazıda 'Gelin, görüşelim' diyoruz. 'Nüfusu 5 binin üzerindeki tüm muhtarlıklara yardımcı personel vereceğiz' diyen bizler, ibadethanelerimize güvenlik görevlisi mi vermeyeceğiz? Biz vermeye devam edeceğiz. Sadece sözleşme yapmak maksatlı onları davet edeceğiz. Bazı yerlerde de güvenlik elemanı yerine 'Turizm Zabıtası' projesini hayata geçireceğiz. Cami üzerinden siyaset yapana lanet olsun."