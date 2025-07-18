Bursa'da Cami Önünde Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı sonrası cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Hıdırbali Mahallesi Tahıl Caddesi'nde bulunan Şemaki Camisi'nin önünde meydana geldi. Cuma namazı sonrası cami önünde cemaate pilav dağıtıldığı sırada bir kişi, kalabalığa silahla ateş açtı. Saldırıda Ali Osman T., Burhan M. ve Sadık Ç. Hamdi Ü. yaralanırken, şüpheli kaçtı. Sadık Ç. ile Hamdi Ü. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer 2 kişi Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

Haber-Kamera: YENİŞEHİR (Bursa),