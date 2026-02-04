Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Camilerde Ramazan Temizliği

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde 17 ilçedeki cami ve mescitlerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan ayına sayılı günler kala Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi için kent genelindeki cami ve mescitlerde temizlik çalışmalarına devam ediyor. 6 ekip ve 18 personel tarafından kentteki toplam bin 100 cami ve mescitte temizlik yapılıyor.

Camilerin iç mekanlarını baştan aşağı temizleyen ekipler, halıları da hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte ediyor. Kapı, pencere ve ayakkabılık gibi cami içerisindeki ortak kullanım alanlarını da titizlikle temizleyen ekipler, özel olarak sıkılan hoş kokularla camileri ibadete hazır hale getiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşların Ramazan ayının ruhuna uygun olarak temiz ve huzurlu bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için istediklerini dile getirdi.