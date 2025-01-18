Bursa'da Çanakkale şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
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Bursa'da Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

Bursa\'da Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

Bursa'da Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından, geleneksel olarak düzenlenen "17'ler Buluşması"nda, Çanakkale şehitleri dualarla anıldı.

18.01.2025 15:47
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Bursa'da Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından, geleneksel olarak düzenlenen "17'ler Buluşması"nda, Çanakkale şehitleri dualarla anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Çanakkale Savaşlarının 110'uncu yılında gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin anlam dolu bir kent olduğunu söyledi.

Çanakkalelilerin düzenlediği tüm etkinliklere her türlü desteği sağlamaya çalışacaklarını belirten Gençoğlu, "Çanakkale ruhu, 110 yaşında. Çanakkale ise her zaman 15 yaşındadır. Çanakkale'de şehit ve gazilerimizle verilen mücadele, tarihi Türklerin yazacağının ve yazdığının en canlı ve yaşayan kanıtıdır. Çanakkale, Çanakkaleliler yalnız değildir." dedi.

Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cavid Boru ise Osmangazi ilçesinde yer almasını arzu ettikleri Çanakkale Şehitler Parkı projesi kapsamında Çanakkale Caddesi, 18 Mart Sokağı ve Çanakkale Sokağı konularında talepleri ilettiklerini bildirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın desteğiyle Çanakkale Kültür Evi projesine dair görüşlerini Çanakkaleli iş insanlarıyla görüşmeye başladıklarına değinen Boru şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşlarının 110'uncu yaşında Cumhurbaşkanlığı ve Çanakkale Valiliği ile görüşerek 18 Martta Çanakkale'de bizlerde yer almak istediğimizi ifade edeceğiz. Bursa ve Türkiye'de Çanakkale Caddesi, Çanakkale Sokağı, Çanakkale Parkı yok. Çanakkale'yi ülkenin dört bir yanında var edemezsek nasıl gelecek nesillerin ülkemize sahip çıkmasını bekleyeceğiz? Çanakkale demek Anadolu demektir. Anadolu'nun altı da üstü de Çanakkale'dir. Çanakkale geçilmedikçe Türkiye işgal edilemez. Çanakkaleliler burada dimdik ayakta. Çanakkale dimdik ayakta. Bursa başta olmak üzere diğer şehirlerdeki derneklerimiz ile de 2025 yılı içerisinde şehrimizin ev sahipliğinde geniş katılımlı bir Çanakkale Zirvesi planlamaktayız."

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de Çanakkale'nin Türk milletinin tarihçesi olduğunu belirterek, Çanakkale'nin Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını olduğunu vurguladı.

Etkinlik, söyleşiler ve şehitlerin ruhuna mevlit ve dua okunmasıyla sona erdi.

Programa, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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