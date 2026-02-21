Bursa\'da Cep Telefonu Hırsızına Tutuklama

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alışveriş yapan bir kişinin cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesinde alışveriş yapan bir kişinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, 38 saatlik güvenlik kamerasını inceleyerek zanlının kimliğini tespit etti.
Benzer suçlardan kaydı bulunan G.K. polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan kontrolde çalınan cep telefonu ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
