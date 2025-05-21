Bursa'da Çevre Denetimlerinde 1.8 Milyar Lira Ceza Kesildi - Son Dakika
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Bursa'da Çevre Denetimlerinde 1.8 Milyar Lira Ceza Kesildi

21.05.2025 15:54
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde çevre kirliliğini önlemek için yürüttüğü denetimlerde, Bursa'da 2 bin 896 işletmeye toplam 1 milyar 808 milyon lira ceza verdi. Denetimlerde 376 sanayi tesisi ile 91 atıksu arıtma tesisi incelendi.

Marmara Denizi için kritik uyarı: Bursa'da 376 sanayi tesisi denetim altında

2 bin 896 işletmeye 1 milyar 808 milyon ceza kesildi

BURSA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde çevre kirliliğini önlemeye yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Bursa'da yürütülen çalışmalarda 35 denetim personeli ve 8 mobil laboratuvar görev alırken, 376 sanayi tesisi ile toplam 91 atıksu arıtma tesisi denetim planlamasına dahil edildi.

Denetim sürecine dair bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, çevre denetimlerinin çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, faaliyetlerin yasa ve sınırlamalara uygun yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. 2021 yılında Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj krizinin ardından, 6 Haziran 2021'de Bakan Murat Kurum tarafından kamuoyuyla paylaşılan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı doğrultusunda çalışmaların yoğunlaştırıldığını ifade etti.

2 bin 288 denetim, 1.8 milyar lira ceza

Akgün, 2021 yılından bu yana Marmara Havzası'nda 2 bin 288 çevre denetimi yapıldığını, mevzuata aykırı faaliyette bulunan 2 bin 896 işletmeye toplam 1 milyar 808 milyon lira idari para cezası kesildiğini ve 268 işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Uludağ Çevre Forumuna katılan Bakan Kurum'un, Marmara Denizi Eylem Planı'na bağlı kalınmasının ve atıksu arıtma tesislerinin ivedilikle faaliyete geçirilmesinin önemine dikkat çektiğini hatırlatan Akgün, alınan kararların ardından merkez teşkilattan 35 denetim personeli ile 8 mobil laboratuvarın Bursa'ya yönlendirildiğini ifade etti.

Denetimlerde 91 atıksu arıtma tesisi de inceleniyor

Bursa'daki denetimler kapsamında 376 sanayi tesisi ile 55'i Marmara Havzası'nda yer alan toplam 91 atıksu arıtma tesisi denetleniyor. Sanayi tesislerinin baca gazı emisyonları ölçülürken, arıtma tesislerinden alınan numuneler analiz edilerek mevzuata uygunluğu denetleniyor.

Online izleme sistemleriyle anlık takip

Bakanlık yalnızca sahada değil, teknolojik altyapıyı da kullanarak çevresel izleme faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye genelinde 382 hava kalitesi izleme istasyonu, 801 baca ve 544 atıksu arıtma tesisinin çıkışları sürekli online izleme sistemleriyle takip ediliyor. Bursa'da ise 18 tesise ait 29 baca ve 38 arıtma tesisinin çıkışları anlık olarak izleniyor.

Nilüfer Çayı üçüncü sınıf kalitede

Susurluk Havzası'nda yapılan izleme çalışmalarında Nilüfer Çayı'ndan alınan verilerin, su kalitesinin üçüncü sınıf (kötü) olduğunu ortaya koyduğunu belirten Akgün, denizlerdeki izleme faaliyetlerinin ise TÜBİTAK MAM iş birliğiyle yürütüldüğünü kaydetti. Marmara Denizi'nde izleme noktalarının sayısı 91'den 150'ye çıkarıldı, bunların 17'si Bursa'da yer alıyor.

Son olarak, Nisan ayında tamamlanan analiz sonuçlarına göre Marmara Denizi'nde çözünmüş oksijen seviyelerinde düşüş ile azot ve fosfor kirliliği gibi çevresel sorunların sürdüğüne dikkat çeken Akgün, "Tespit ettiğimiz her türlü aykırılıkta idari yaptırımları kararlılıkla uyguluyoruz. Sanayi kuruluşlarımızın ve belediyelerimizin yükümlülüklerini hassasiyetle yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Marmara Denizi, Marmara, Sağlık, Güncel, Çevre, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Çevre Denetimlerinde 1.8 Milyar Lira Ceza Kesildi - Son Dakika

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