Bursa'da Cinayet Davasında Cezalar Onandı - Son Dakika
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Bursa'da Cinayet Davasında Cezalar Onandı

Bursa\'da Cinayet Davasında Cezalar Onandı
09.06.2026 10:43
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Polis memuru Oktay Doğru'ya 25 yıl hapis cezası verildi, diğer sanıklara da indirimli ceza uygulandı.

BURSA'da 9 Haziran 2021'de hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışmada İbrahim Can Asanı'yı (23) annesinin gözü önünde tabancayla vurarak öldüren polis memuru Oktay Doğru'ya (32) bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada 'Kasten öldürme' suçundan verilen 25 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Sanıklardan Doğru'nun arkadaşları Semih Tatlı ve Tugay Aras da 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimiyle 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Haziran 2021'de Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Tan Sokak'ta meydana geldi. Birlikte içki içtikten sonra eve dönmek için araçla yola çıkan Semih Tatlı ve Tugay Aras'ın içinde bulunduğu otomobil, İbrahim Can Asanı'nın kullandığı otomobile çarptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Asanı, iki arkadaşa silah çekerek, hakaret etti. Olay yerinden ayrılan Semih Tatlı ve Tugay Aras, Bursa'daki ailesinin yanına izinli olarak gelen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru arkadaşları Oktay Doğru'yu arayıp, yaşananları anlattı. Oktay Doğru, Furkan Ali U. ile birlikte arkadaşlarının yanına gitti. 4 arkadaş, İbrahim Can Asanı'yı evinin olduğu sokağın başında buldu. Polis memuru Doğru, kaçmaya çalışan Asanı'ya ateş etti. Annesi Gülsevim Asanı'nın da tanık olduğu olayda yaralanan İbrahim Can Asanı, hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Oktay Doğru, Semih Tatlı ile Tugay Aras tutuklandı, Furkan Ali U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MÜEBBET İSTENDİ, CEZA 'YARALAMA' SUÇUNDAN VERİLDİ

Soruşturma sonunda İbrahim Can Asanı'yı tabancayla vurarak öldüren polis memuru Oktay Doğru ile 3 arkadaşı hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti 'Kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Oktay Doğru'ya, neticesi sebebiyle ağırlaşmış fiil suçu kapsamında 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12,5 yıl hapis cezası verdi. 'Görevi nedeniyle taşıdığı silah' ile eylemi gerçekleştirdiği için cezayı 16 yıl 8 aya yükselten mahkeme heyeti, 'iyi hal' indirimi uygulayıp cezayı 13 yıl 10 aya indirdi. Daha önceki duruşmalarda tahliye edilen Semih Tatlı ile Tugay Aras, 'Kasten yaralama' suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tutuksuz 2 sanığın cezasını ertelemezken, tutuksuz sanıklardan Furkan Ali U. ise beraat etti.

EVİNİ SATIP, MAHALLEDEN AYRILDI

Cinayete tanık olduğu günden beri, oğlunun öldürüldüğü yeri görmemek için pencereden bakamayan ve sokağa çıkamayan, evini satarak mahalleden ayrılan Gülsevim Asanı, oğlunun mezarını ziyaret edip karara tepki gösterirken, avukatının itirazı üzerine dosya istinafa taşındı.

BAM KARARI BOZUP YENİDEN YARGILADI

Asanı ailesinin avukatının itirazı üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilen karar dosyası 1'inci Ceza Dairesi tarafından incelendi. Verilen cezayı az bulan daire, kararı esastan bozarken, dava yeniden görüldü. BAM 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, polis memuru Oktay Doğru, tutuklu bulunduğu Kayseri Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Daha önceki duruşmalarda tahliye edilen Semih Tatlı ve Tugay Aras ile Furkan Ali U. da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Oktay Doğru, daha önceki savunmasını tekrarlayıp, olay günü Balıkesir'den izinli olarak ailesinin yanına geldiğini belirtti. Doğru, maktulün tabancasını çekmeye çalıştığını öne sürerek, "Dur polis' diye bağırdım. Önce havaya doğru ateş ettim, sonra ayağına ateş ettim. Yere düştüğünde ilk yardım müdahalesinde bulundum. Ölümcül yerinden vurmadığımı anlayınca rahatladım. Nefes alıyordu. 155 ve 112'yi aradık" dedi.

DAVADA TUTUKLU SAYISI 3'E YÜKSELDİ

İddia makamı ilk derece mahkemesince verilen kararda Oktay Doğru hakkındaki suçun hatalı vasıflandırıldığını belirterek, 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. 1'inci Ceza Dairesi heyeti, Oktay Doğru'ya, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezası verdi. Heyet, Doğru'nun cezasını, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayıp 25 yıla indirdi. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılan tutuksuz sanıklar Semih Tatlı ile Tugay Aras da 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Her 2 sanık hakkında da 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak cezaları 15'er yıla düşürüldü. Tatlı ile Aras duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine gönderilirken, tutuksuz sanık Furkan Ali U.'nun ise yine beraatine karar verildi.

Eylül 2023'te BAM 1'inci Ceza Dairesi tarafından verilen kararlar, İbrahim Can Asanı'nın ölümünün 5'inci yıl dönümünde Yargıtay tarafından da onandı.

Kaynak: DHA

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