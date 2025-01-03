Otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın cinayetinde katil yine tanıdık

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Bursa'nın yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi 2. Buluş Sokak'ta park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz vaziyette yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Fatma Elif Kutlu (25) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYETE "KISKANÇLIK" KILIFI

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, cinayetten sonra kaçan Kutlu'nun eski erkek arkadaşı Harun K'nin (35) adresini tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan Harun K'yi olaydan 1 saat sonra Yıldırım ilçesinde gizlendiği evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Harun K. ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Harun K'nin, "Akşam, Elif ile birlikte gezdik. Daha sonra kıskançlık yüzünden tartıştık. Sinirlenince silahımı çıkartıp kendisine ateş ettim." dediği öğrenildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlanan Kutlu'nun cenazesinin ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Gürsu ilçesinde defnedileceği öğrenildi.