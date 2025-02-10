Bursa'da cinayet yargılaması: 3 çocuğa ceza - Son Dakika
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Bursa'da cinayet yargılaması: 3 çocuğa ceza

17 yaşındaki kızın ölümü ile ilgili 3 çocuk yargılandı, ikisi 7, biri 19 yıl hapis cezası aldı.

10.02.2025 11:47
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 17 yaşındaki genç kızın inşaat alanında ölü bulunmasıyla ilgili yargılanan 3 suça sürüklenen çocuktan ikisi 7'şer yıl, diğer çocuk ise 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya tutuklu suça sürüklenen çocuk H.B.G. (17), tutuksuz E.C. (16) ve K.D'ye (16), taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Suça sürüklenen çocuklar beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, H.B.G'ye "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, suçu işlediğinde yaşı küçük olması nedeniyle 19 yıla düşürdü.

E.C. ve K.D'yi de "çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, yaş küçüklüğü nedeniyle cezalarını 7 yıla indirdi.

Heyet suça sürüklenen çocukların, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise beraatlerine karar verdi.

Olay

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde 2023 yılının ağustos ayında, bir inşaat alanının asansör boşluğunda ceset olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Ekipler, molozlar ve su birikintisi altında Yasemin Cemre İçlikan'ın (17) cesedine ulaşmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait kuruluşta koruma ve bakım altında olan kız çocuğunun, kuruluştan izin alarak ayrıldığı ancak geri dönmediği belirlenmişti.

Olayın ardından soruşturma başlatılmış ve kamera görüntülerinin incelenmesinde, E.C, K.D. ve H.B.G'nin maktul İçlikan'la birlikte olayın meydana geldiği inşaat alanına girdikleri, 2 saat sonra ise maktul yanlarında olmadan ayrıldıklarının görüldüğü tespit edilmişti.

Gözaltına alınan 3 çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, cinayeti itiraf eden H.B.G. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da cinayet yargılaması: 3 çocuğa ceza - Son Dakika

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