Bursa'da Çocuğa Yorgun Mermi Isabet Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Çocuğa Yorgun Mermi Isabet Etti

15.09.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da parkta oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti, durum iyi. Olay paniğe yol açtı.

BURSA'da bir parkta oynayan çocuğa, yorgun mermi isabet etti. Çocuk sol bacağından yaralanırken, olay sonrası yaşanan panik kameraya yansıdı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki Merhum Halil Satık Parkı'nda oynayan bir çocuğun sol baldırına, dün saat 19.00 sıralarında yorgun mermi isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

-Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ-Kamera: Bursa,

Kaynak: DHA

Osmangazi, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Çocuk, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Çocuğa Yorgun Mermi Isabet Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi

10:51
Süper Lig’de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
10:51
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin
10:41
CHP’nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü
CHP'nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü
10:20
Togg T10F’in fiyatı belli oldu 3 farklı donanım seçeneği var
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 11:12:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Çocuğa Yorgun Mermi Isabet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.