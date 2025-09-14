Bursa'da Çocuk Yangın Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Çocuk Yangın Çıkardı

Bursa\'da Çocuk Yangın Çıkardı
14.09.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zincir markette 10 yaşındaki çocuk, etiketi yakarak yangın çıkardı. İtfaiye müdahale etti.

BURSA'da 10 yaşlarındaki çocuk, girdiği zincir marketin şubesinde raftaki etiketi kopartıp yakarak peçeteleri tutuşturdu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Markete giren çocuk, peçetelerden oluşan ürünlerin arkasındaki raftan etiket koparıp, elindeki çakmakla yaktı. Daha sonra yanan etiketi peçetelerin bulunduğu bölüme bırakan çocuk, koşarak marketten çıktı. Peçeteler kısa sürede alev aldı. Dumanları fark eden çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında bazı ürünler zarar gördü.

Çocuğun markete girip, yangın çıkardığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri çocuğu tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Çocuk Yangın Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

16:37
Yine yere göğe sığdırılamadı Dünya Arda Güler’i konuşuyor
Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:38
Kurultay davasında kritik gün yarın CHP’yi neler bekliyor
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 17:00:24. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Çocuk Yangın Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.