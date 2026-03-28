Bursa'da Çöp Dolu Ev Temizlendi - Son Dakika
Bursa'da Çöp Dolu Ev Temizlendi

28.03.2026 12:21
Osmangazi Belediyesi, mahkeme kararıyla çöp dolu evi temizleyip dezenfekte etti.

BURSA'da Osmangazi Belediyesi ekipleri, gelen şikayetler sonucu çöp dolu evi mahkeme kararıyla boşaltıp temizledi. 4 kamyon dolusu çöp ve atık çıkarılan ev temizlenip, dezenfekte edildi.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kayıhan Mahallesi'nden gelen şikayet üzerine, çöp eve dönüştüğü öne sürülen daireyi temizledi. Mahkeme kararıyla eve giren ekipler, uzun süredir biriktirildiği anlaşılan, üst üste istif edilen atıklarla kıyafetleri toparlayıp kamyonlara yükledi. Çalışmada evden 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Ekipler, uzun süren çalışmanın ardından çöplerin çıkarıldığı evi temizleyip dezenfekte etti. Kayıhan Mahallesi Muhtarı Ali Osman Işık, daireden çevreye yayılan pis kokunun mahalleliyi rahatsız ettiğini belirterek, evin temizlenmesi için, Osmangazi Belediyesi'nden destek isteyip, Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Işık, çöp evin temizlenmesinin ardından mahallelinin rahat nefes aldığını açıkladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Çöp Dolu Ev Temizlendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan’dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama

12:10
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
12:06
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
11:37
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
10:57
Aleyna Kalaycıoğlu’nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu Resmen olacakları anlatmış
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış
SON DAKİKA: Bursa'da Çöp Dolu Ev Temizlendi - Son Dakika
