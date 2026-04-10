Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Derede Akıntıya Kapılan Adamın Cesedi Bulundu

10.04.2026 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey’de dere sularına kapılan Turan Babaoğlu'nun cesedine ulaşıldı. 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, aracıyla derede akıntıya kapılan kişinin cesedine ulaşıldı.

Turan Babaoğlu (72), 16 TT 560 plakalı kamyonetiyle ilçe girişinde bulunan Canbalı Deresi Köprüsü altından anayola çıkmak istedi.

Son aylardaki yoğun yağışlar nedeniyle yükselen dere sularının yolu kapatmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan Babaoğlu, çevredekilerin uyarılarına rağmen suda ilerlemeye devam etti.

Daha sonra akıntıya kapılan araç, suya gömüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dalgıç polislerin de katıldığı aramada, aracın yeri tespit edildi.

Ekiplerce sudaki araçtan çıkarılan Turan Babaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karacabey, Güncel, Bursa, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 21:15:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.