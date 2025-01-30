Bursa'da Dijital Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Bursa'da Dijital Gençlik Merkezi Açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, UNDP ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak amacıyla Dijital Gençlik Merkezi'ni açtı. Merkezde, gençlere yapay zeka, robotik kodlama ve dijital beceriler kazandırılacak.

30.01.2025 10:00  Güncelleme: 11:24
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(BURSA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Görükle Gençlik Merkezi'nde Dijital Gençlik Merkezi oluşturularak hizmete açıldı.

Avrupa Birliği finansmanıyla UNDP ve TBB iş birliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında 45 belediyede kurulan Dijital Gençlik Merkezleri düzenlenen törenle açıldı.

Gençlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmış eğitim ve etkinlik alanlarıyla donatılan sınıflarda 15-29 yaş arası gençlere teknolojik ve dijital beceriler kazandırılarak istihdam edilmelerine katkı sağlanacak. Hazırlanan eğitim modülleri genç kadın ve erkeklerin gelecekte iş dünyasında aktif rol almasını sağlayacak. Eğitim modülleri gençlerin veri analizi, yapay zeka ve makine öğrenimi, dijital pazarlama, yazılım uzmanı, dijital tasarım ve e-ticaret gibi alanlarda uzman olarak yetiştirilmesine yönelik hazırlandı. Eğitimlere, bölgelerden seçilecek eğiticilerin eğitimi programı ile başlanacak. Çevrim içi öğrenme ve daha küçük yaş grubuna da eğitim fırsatları sağlanacak.

10-15 yaş arası grup için ise teknoloji farkındalığını artırmak, geleceğin meslekleri konusunda bilgilendirmek ve temel teknik beceriler kazanmalarını sağlamak amacıyla çeşitli eğitimler planlanıyor. Ayrıca kurulacak dijital e-öğrenme platformu ile gençlere çevrimiçi öğrenme ve eğitim fırsatları sağlanacak. Eğitimleri tamamlayan gençlere sertifika verilecek. Eğitimlere katılan gençler, mentörlük ve staj programları aracılığıyla desteklenerek istihdam fırsatlarına ulaşmaları kolaylaştırılacak. Projenin 2027'de tamamlanması planlanıyor.

Bursa'da ise Görükle Gençlik Merkezi bünyesinde oluşturulan Dijital Gençlik Merkezi'nde, gençlere yapay zeka, robotik kodlama ve yazılım alanlarında eğitimler verilecek. Dijital Gençlik Merkezleri'nin Ankara'da yapılan toplu açılış törenine uzaktan bağlanarak düşüncelerini paylaşan gençler, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü Gençlik Organizasyon Birim Sorumlusu Ali Taha Bayraktaroğlu, TBB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle açılışı yapılan Dijital Gençlik Merkezi'nde gençlere dijital yetkinliklerini artıracak eğitimler verildiğini belirtti. Gençlerin merkez projeler geliştireceğini, takım çalışması yapacaklarını ve kendi potansiyellerini keşfedeceklerini söyleyen Bayraktaroğlu, "Merkezde verilen eğitimler, gençleri geleceğe hazırlamak adına büyük önem taşıyor. Dijital Gençlik Merkezi, gençlerin dijital becerilerini geliştirmelerini sağlayacak fırsatlar sunarak, onların teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Dijital Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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