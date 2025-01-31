Bursa'da Dolandırıcılar Tutuklandı

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Bursa'da kendilerini telefonda "yüzbaşı" olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Yenişehir ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki M.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kendisini telefonda "yüzbaşı Mehmet" olarak tanıtan bir kişiye ziynet eşyası ve paralarını verip dolandırıldığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine 73 güvenlik kamerası kaydını inceleyen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin M.M. olduğunu belirledi.

Yapılan incelemede zanlının olaydan sonra Kocaeli'ye kaçtığı, buradan da Ankara'ya gitmek üzere otobüse bineceği tespit edildi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesi üzerine M.M. otobüste yakalandı.

Bursa'ya getirilen M.M'nin sorgusunda, Yenişehir'de ikamet eden S.E. ile işbirliği yaptığı belirlendi. Bunun üzerine S.E. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.