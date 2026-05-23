Bursa\'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Bursa'da polis ekipleri, dolandırıcılık ve sahte paraya karşı kurbanlık satışı yapanları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Osmangazi Belediyesi Kurban Pazarı'nda bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, kurbanlık satışı yapanlara broşür dağıtırken bir yandan da sahte para konusunda uyarıda bulundu.

Gerçek ve sahte parayı ayırt etmek için banknotun kağıt kalitesine, üzerindeki kabartmalara ve ışığa tutulduğundaki güvenlik özelliklerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan polis, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirtti.