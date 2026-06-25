Bursa\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

BURSA'da sanal medya üzerinden ulaştıkları vatandaşları, 'iş', 'yüksek kazanç' ve 'burs' vaadiyle kandırıp, ele geçirdikleri banka hesaplarını 'paravan hesap' olarak kullanarak dolandırıcılık yapan şüpheliler tespit edildi. Polis , mağdur olduğunu belirterek kendilerinden yardım isteyen vatandaşla birlikte harekete geçti. Polis, hesap kiralamak isteyen mağdurun arkadaşı gibi davranıp, düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakalandı.

Bursa'da polis merkezine şikayette bulunan bir vatandaş, çeşitli vaatlerle kandırılıp, kiraladığı banka hesabı nedeniyle mağdur olduğunu söyleyip, yardım istedi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, siber ve mali suçların önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı. İncelemede; şüphelilerin internet ortamında ağlarına düşürdükleri vatandaşları 'iş', 'yüksek kazanç' ve 'burs' vaadiyle ikna ettikleri, ardından banka hesap ve mobil bankacılık bilgilerine ulaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu hesapları, yasa dışı para trafiğinde ve başka vatandaşları dolandırmada 'paravan' olarak kullandığı da belirlendi.

POLİS, ŞÜPHELİLERE RANDEVU VERDİ

Şüphelilerin kimliklerini tek tek belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Şüpheliler ile internet üzerinden alıcı gibi temas kuran Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görevli polis memuru, şikayetçi mağdurun yanındaki 'ikinci kişi' rolüne bürünerek şüphelilere randevu verdi. Ekipler şüphelilerin izini İstanbul'a kadar sürerken; polis, 'hesabını kiralamak' istediğini söyleyen mağdurun arkadaşı olarak davrandı. Polisin operasyonu ile H.İ. (28), B.A. (28), K.A. (28) ve S.A. (28) isimli 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

2 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL

Bursa'ya getirilen 4 şüpheliden H.İ. ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.A. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.