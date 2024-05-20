Bursa'da Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı

Bursa\'da Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı

Bursa merkezli yürütülen dolandırıcılık operasyonunda 8 ilde yakalanan 9 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, WhatsApp üzerinden mesajlaştıkları kişileri tehdit ederek paralarını aldıkları tespit edildi. Sahte genç kız profilleri oluşturarak müştekilere yaklaşan zanlılar, kendilerini kızın babası olarak tanıtıp müştekileri tehdit etti ve sahte belgelerle korkuttu. Operasyon sonucunda ele geçirilen cep telefonları ve diğer materyallerde çok sayıda sahte profil resmi ve mağdurlara ait kimlik ve iletişim bilgileri bulundu.

20.05.2024 19:27
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Bursa merkezli yürütülen dolandırıcılık operasyonunda 8 ilde yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, bazı şüphelilerin WhatsApp üzerinde mesajlaştıkları kişileri tehdit ederek paralarını aldıkları bilgisine ulaştı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan incelemelerde, yabancı kişiler üzerine açtıkları açık hatlarla WhatsApp'ta oluşturdukları sahte genç kız profilleri üzerinden mesaj attıkları müştekilere yakınlaştıktan sonra kendilerini kızın babası olarak tanıtıp, müştekileri tehdit ettikten sonra avukat ya da uzlaşmacı gibi davranarak savcılık adına oluşturdukları sahte belgelerle "yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksın" yalanıyla korkutan zanlıların 4 kişiyi 609 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmada, polis Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı baskınlarda S.K. (26), H.Ö. (22), M.K. (25), B.K. (20), E.S.C. (22), E.K. (21), A.N. (22), A.K. (26) ve Y.B'yi (19) yakaladı.

Yapılan aramalarda 14 cep telefonu ve SIM kart, 44 banka kartı, USB bellek ve hafıza kartları ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen cep telefonlarında çok sayıda sahte genç kız profil resminin oluşturulduğunu ve mağdurlara ait çok sayıda kimlik ve iletişim bilgisinin paylaşıldığını tespit etti.

Gözaltına alınıp Bursa'ya getirilen 7 şüpheli ile Hakkari ve Bingöl'de işlemleri tamamlanan A.K. ve Y.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Operasyon, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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