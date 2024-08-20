Bursa'da düğün konvoyuna para cezası

Güncel

Bursa'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 2 aracın sürücüsüne toplam 4 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Araçlardan inip oynayan konvoydaki kişilerin yolu kapatarak trafik güvenliğine aykırı hareket etmesine ilişkin görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Polis ekipleri, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde olduğu anlaşılan söz konusu araçların plakalarını belirledi.

Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya zarar verecek şekilde kullanmak, kavşaklarda aracın motorunu durdurmak, trafik güvenliği ile ilgili hususlara uymamaktan sürücüler A.G. ile A.S'ye toplamda 4 bin 200 lira para cezası verildi. Ayrıca iki sürücünün de psikoteknik değerlendirme raporu alınması için sürücü belgelerine el konuldu.

Öte yandan A.G. isimli sürücünün arandığı tespit edildi.