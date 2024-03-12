Bursa\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 zanlıdan 19'u tutuklandı.
Bursa, Ankara, İzmir ve Denizli'deki operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa merkezli 4 ilde 40 farklı adreste 300 polisin katılımıyla 8 Mart'ta düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Operasyonda zorla fuhşa sürüklenen 25 kadın kurtarılmış, şüphelilerin fuhuş pazarlığını yaptıkları evlerdeki aramalarda ele geçirilen silah, uyuşturucu madde ve dijital materyale el konulmuştu.
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Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Operasyonda, 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilogram bonzai, 22,06 gram esrar, 2,26 gram kokain, 3 adet yeşil reçete hap, 2 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 547 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 8'inin halihazırda cezaevinde olduğu belirtildi.
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