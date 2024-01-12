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Bursa'da Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili Tutuklandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 3 çocuk annesi Petek Akçağır'ı göğsünden ve boynundan bıçaklayarak öldüren eşi Yılmaz Akçağır, ifadesinde, 'Beni aldattığını düşündüm, telefonuna bakmak istedim, vermeyince bıçakladım' dedi. Yılmaz Akçağır tutuklandı, Petek Akçağır toprağa verildi.

Bursa\'da Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili Tutuklandı
12.01.2024 - 15:31,  Güncelleme: 15:32
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BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, 3 çocuk annesi Petek Akçağır'ı (20) göğsünden ve boynundan bıçaklayarak öldüren eşi Yılmaz Akçağır (24), ifadesinde, "Beni aldattığını düşündüm, telefonuna bakmak istedim, vermeyince bıçakladım" dedi. Yılmaz Akçağır tutuklandı, Petek Akçağır toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Yılmaz Akçağır, kendisini aldattığını öne sürdüğü 5 yıllık eşi Petek Akçağır'ın cep telefonuna bakmak istedi. Petek Akçağır'ın, bu talebe olumsuz cevap vermesi üzerine tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Yılmaz Akçağır, mutfaktan aldığı bıçakla eşini, boynundan ve göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Petek Akçağır ile çocuklarının çığlıklarını duyan komşuları, kadını evin salonunda kanlar içinde yatarken buldu. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Petek Akçağır'ın öldüğü belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, inceleme yaptı.

400 METRE KAÇABİLDİ

Şüpheli Yılmaz Akçağır'ın yakalanması için çalışma başlatan ekipler bölgeye takviye istedi. Mahalleye giriş ve çıkışlarda kontrolleri artıran polis ekipleri, Akçağır'ı olay yerinden 400 metre uzaklıkta bir sokakta kaçarken yakalayıp gözaltına aldı. Petek Akçağır'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Petek Akçağır'ın cenazesi, Gemlik ilçesinde toprağa verildi.

İTİRAF ETTİ

Öte yandan, cinayeti itiraf eden şüpheli Yılmaz Akçağır'ın, polisteki ifadesinde, "Beni aldattığını düşündüm, telefonuna bakmak istedim. Telefonunu vermeyince de bıçakladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz Akçağır, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yenişehir, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili Tutuklandı - Son Dakika
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