Bursa'da eşine ve polise saldıran şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirilip gözaltına alındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eşine saldırdığı öne sürülen şüpheli, çağırılan polis ekiplerine de saldırınca biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının bulunduğu belirtildi.
BURSA'da eşine saldırdığı öne sürülen şüpheli, çağırılan polis ekiplerine de saldırınca biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Selim A., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle eşine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Selim A. gelen polis ekiplerine de saldırınca biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Selim A.'nın daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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