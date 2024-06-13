Bursa'da Filistinli Kardeşlerin Karne Heyecanı Paylaşıldı - Son Dakika
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Bursa'da Filistinli Kardeşlerin Karne Heyecanı Paylaşıldı

Bursa'da bir ortaokulun öğretmen ve öğrencileri, eğitim öğretim yılı sonu etkinlikleri kapsamında Uludağ Sarıalan'da 'Filistinli kardeşlerimizin karne heyecanını paylaşıyoruz' başlıklı etkinlik düzenledi. Öğrenciler, Filistin bayrağının renklerinden oluşan helyum balonlar ve sembolik karneleri gökyüzüne uçurarak Filistinli kardeşlerine desteklerini gösterdi.

13.06.2024 09:35
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Bursa'da bir ortaokulun öğretmen ve öğrencileri, eğitim öğretim yılı sonu etkinlikleri kapsamında Uludağ Sarıalan'da "Filistinli kardeşlerimizin karne heyecanını paylaşıyoruz" başlıklı etkinlik düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl eğitim ve öğretimin tüm kademelerinde yılın son haftası öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta ile yaz tatiline başlamasını sağlamak amacıyla "Yıl Sonu Faaliyet Haftası" olarak planlandı.

Bursa'da yıl sonu etkinlikleri kapsamında Meral Muammer Ağım Ortaokulundan 120 öğrenci, 10 öğretmeni ile Sarıalan'a çıktı. Öğrencilerden her biri Filistin bayrağının renklerinden oluşan helyum balonlar ve balonların ucuna birer sembolik karne takarak hazırlık yaptı.

Öğrenciler ellerindeki balonları ve karneleri gökyüzüne uçurmadan önce iyi niyet ve temennilerini belirtti. Ardından Filistin'in bayrak renklerinden oluşan 480 balon ve karne, Bursa'nın en yüksek noktalarından birinden gökyüzüne uçuruldu.

Etkinlikte çocukların uçurduğu karnelerin not bölümüne Filistinli kardeşlerine hitaben şu not bırakıldı:

"Filistinli kardeşlerimiz, savaşın gölgesinde öngörülemez zorluklarla ve temel hak ihlalleriyle karşı karşıya kalmanıza rağmen önemli bir hayat mücadelesi verdiğinizi biliyoruz. Ülkeniz, şehirleriniz ve evleriniz işgal edilirken eğitim alma, yeterli barınma ve yeterli sağlık hizmetlerine erişim sağlamakta zorlandığınızı ve temel insani haklarından mahrum bırakıldığınızı biliyoruz. İşte bu sebeple Türkiye'nin çocukları olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de zulme maruz kalan tüm dünya çocuklarının yanında olacağız. Filistinli kardeşlerimiz, biz bugün karne alıyoruz. Savaşın gölgesinde karnenizi alıp alamayacağınızı bilmiyoruz. Fakat bilmenizi isteriz ki Türkiye çocukları olarak size Bursa'mızın en yüksek noktası olan Uludağ'dan karne heyecanınızı canı gönülden paylaşmak için bayrağınızın renklerinden balonların ucuna karnelerimizi ve bu notu ekleyerek gökyüzüne uçuruyoruz. Yalnız değilsiniz. Sizi seviyoruz."???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Filistinli Kardeşlerin Karne Heyecanı Paylaşıldı - Son Dakika

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