Bursa\'da Fuhşa Zorlanan 6 Kadın Kurtarıldı, 6 Şüpheli Tutuklandı

Güncel

BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı, gözaltına alınan 6 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da tehdit ve şantajla korkutularak fuhşa zorlanan 6 kadının, çeşitli zamanlarda çevre iller ve Bursa'ya getirildiğini belirledi. Fuhşa zorlanan S.A. (17) adlı kişinin, yaşı küçük olduğu için farklı kimliklerle otellere müşteri olarak kaydettirildiğini de tespit eden ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Fuhşa zorlanan S.A., B.K. (23), S.A. (26), B.K. (21) ile yabancı uyruklu G.H. (32) ve D.I. (38) kurtarılırken, kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen T.A., S.Ç., A.Ç., Y.Ş., K.B. ve A.A. ise yakalanıp gözaltına alındı. S.A.'nın yaşı küçük olduğundan devlet korumasına alındığı öğrenilirken, 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.