Bursa'da Fuhşa Zorlanan 6 Kadın Kurtarıldı, 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Fuhşa Zorlanan 6 Kadın Kurtarıldı, 6 Şüpheli Tutuklandı

Bursa\'da Fuhşa Zorlanan 6 Kadın Kurtarıldı, 6 Şüpheli Tutuklandı

Bursa merkezli düzenlenen operasyonda, fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı. 2 aylık teknik ve fiziki takip sonrası, Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Tutuklanan 6 şüpheli arasında bir kişi de yaşı küçük olduğu için devlet korumasına alındı.

20.12.2024 15:03  Güncelleme: 15:04
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BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı, gözaltına alınan 6 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da tehdit ve şantajla korkutularak fuhşa zorlanan 6 kadının, çeşitli zamanlarda çevre iller ve Bursa'ya getirildiğini belirledi. Fuhşa zorlanan S.A. (17) adlı kişinin, yaşı küçük olduğu için farklı kimliklerle otellere müşteri olarak kaydettirildiğini de tespit eden ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Fuhşa zorlanan S.A., B.K. (23), S.A. (26), B.K. (21) ile yabancı uyruklu G.H. (32) ve D.I. (38) kurtarılırken, kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen T.A., S.Ç., A.Ç., Y.Ş., K.B. ve A.A. ise yakalanıp gözaltına alındı. S.A.'nın yaşı küçük olduğundan devlet korumasına alındığı öğrenilirken, 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Güncel, İzmir, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Fuhşa Zorlanan 6 Kadın Kurtarıldı, 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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