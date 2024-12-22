Bursa'da Geleceğin Kayakçıları Simülasyonla Yetiştiriliyor - Son Dakika
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Bursa'da Geleceğin Kayakçıları Simülasyonla Yetiştiriliyor

Bursa\'da Geleceğin Kayakçıları Simülasyonla Yetiştiriliyor

Bursa'da Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ormanspor Kulübünce simülasyonla verilen kayak eğitimleriyle geleceğin kayakçıları yetiştiriliyor.

22.12.2024 09:46
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Bursa'da Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ormanspor Kulübünce simülasyonla verilen kayak eğitimleriyle geleceğin kayakçıları yetiştiriliyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün Uludağ Kayak Merkezi'ndeki tesislerinde gerçekleştirilen eğitimlerde 7-18 yaş arasındaki sporcu adaylarına kayak öğretiliyor.

Milli takımlara da sporcu yetiştirmeyi hedefleyen eğitimler çerçevesinde çocukların sadece kış aylarında değil 4 mevsim bu sporun içinde olabileceği simülasyondan da yararlanılıyor.

Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı ve Ormanspor Kulübü Başkanı Ali Yapmış, gazetecilere kulübün 1986'da kurulduğu anımsattı.

Kuruluş amaçlarının Bursa ve çevre illerde kayak sporcusu yetiştirmek olduğunu belirten Yapmış, personel çocukları başta olmak üzere kayak yapmak isteyen tüm çocuklara temel eğitimler verdiklerini söyledi.

Yapmış, şehit ve gazi çocuklarına da eğitim verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bir proje sunduk. Bu proje kapsamında kayak ve snowboard simülatörü kullanmaya başladık. Amacımız her mevsim kayak sporcusu yetiştirmekti. Amacımız kayak sporunu geliştirmek, çocuklarımıza temel eğitim vermek. Öğrenmek isteyen gençlerimizi buraya bekliyoruz. Çok fazla çocuğa eğitim verdik. Spor kulübü olarak iller arası yarışlara da katılıyoruz."

"Çocuklarımızı milli sporculuk aşamasına taşıyoruz"

Kulüp antrenörü Onur Can Buğday da 4 yaşından beri bu sporu yaptığını anlattı.

Kayağın kış sporu olduğunu dile getiren Buğday, "Geldiğimiz aşamada da kayak sporunu teknolojiyle buluşturup kayak simülatörü kullanarak eğitimlerimizi bütün seneye, dört mevsime yaymayı planladık, böyle bir projeye başladık." diye konuştu.

Buğday, öğrencilerinin 7-18 yaş arasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün seneye yayılan bir eğitim gerektiriyor. Bu sebeple istekli çocuklarımızı milli sporculuk aşamasına taşıyoruz. Çocuklara 'Alp disiplini' branşında simülasyon eğitimi veriyoruz. Kayak simülatörümüz bu anlamda Bursa'daki kulüpler arasında da tek olma özelliğini taşıyor. Öğrencilerimizin, sporcu adaylarımızın kondisyonlarını mevsim ve kar şartlarına bağlı kalmaksızın sene boyunca yüksek tutabiliyoruz."

Kaynak: AA

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