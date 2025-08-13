Bursa'da Geleneksel Sünnet Töreni

Bursa'da II. Bayezid'in 529 yıllık vakfiyesinin hayır şartı gereği toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında Ulu Cami'de caminin imam hatibi Eyüp İlhan tarafından dua edildi.

Daha sonra lunaparkta eğlenen, aileleriyle neşeli vakit geçiren çocuklar, nostaljik araçlarla Tophane'ye geçti.

Tophane'de mehteran ve semazen gösterisi, çocuklara özel eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, törende yaptığı konuşmada, köklü vakıf geleneğinin ve güçlü sosyal dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birinin teşkil ettiğini söyledi.

Geçmişten bugüne uzanan değerli bir geleneğin yaşatılmasının önemini vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Toplumsal birlikteliğin ve kültürel mirasın korunması çok önemli. Bu geleneğin 500 yılı aşkın bir aradan sonra yeniden canlanması, tarihi ve kültürel açıdan büyük gurur kaynağı oldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor, bu anlamlı günde dualarla büyüyen evlatlarımızın vatana, millete ve mukaddesatına bağlı hayırlı bireyler olmasını diliyoruz. Bu tür etkinlikler, vakıf kültürümüzün ve geleneklerimizin gelecek nesillere aktarılması adına büyük önem taşımaktadır."

Daha sonra sünnet olan çocuklara hediyeleri verildi.

Programa, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Bursa milletvekilleri ve kurumların il müdürleri katıldı.