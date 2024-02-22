Bursa\'da haritalarda yer almayan fay keşfedildi! 7,3 büyüklüğünde deprem tehlikesi

Üç üniversitenin Bursa'daki aktif fay hatları üzerine yaptığı ortak çalışmada, daha önce haritalarda yer almayan 95 kilometre uzunluğunda Kayapa'dan Yenişehir'e uzanan aktif bir fay hattı keşfedildi. Kayapa-Yenişehir Fayı olarak adlandırılan fay, olası senaryolara bakıldığında 7,3 büyüklüğünde bir deprem üretebilir.
Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, Bursa'da içlerinde yeni keşfedilen fayın olduğu diri fay hatlarını inceledikleri ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Kayapa'dan Yenişehir arasında 25 noktada sismik ölçüm alındı. Ölçümler sonucunda daha önce aktif fay hattı haritalarında yer almayan 95 kilometre uzunluğunda, 7,3 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip aktif bir fayın olduğu tespit edildi. AFAD tarafından desteklenen çalışma, henüz yayınlanmadı.
Çalışma kapsamında yeraltının haritası çıkarıldı, fay hattının geçtiği yerler tespit edildi. Çek-Ayır havzasını biçen Kayapa-Yenişehir Fayı (KYF), batı kesiminde Kayapa bölgesinden Bursa Ovası'na uzanan kısmı 40 kilometre uzunluğunda, doğu kesiminde Yenişehir'e devam eden kolu 55 kilometre uzunluğunda. Kayapa Deresi'nden Bursa-batı havzasına uzanan fay, şehir merkezine Timsah Arena ile Şehir Hastanesi arasından geçerek ulaşıyor. Fay, şehir merkezinden doğuya doğru Kumluk alanı güneyinden ve Gürsu kuzeyinden geçerek Çataltepe kuzeyinde Bursa-Ankara yolu üzerinde kendini gösteriyor. Daha doğuya doğru Erdoğan mezarlık alanı ve Seymen kuzeyinden geçerek Yenişehir Ovası'na uzanıyor. Fay, Yenişehir havzası doğusunda Toprakdere Fayı ile birleşiyor. Fayın toplam uzunluğu 95 kilometre olarak belirtiliyor.
Olası bir depremin kaç büyüklüğünde meydana geleceğinin hesaplanması için fay hattının bölgedeki gerilimi ve tarihsel süreçte ürettiği depremler incelendi. Bursa'da tarihsel deprem kayıtlarına göre, son üç hasar yapıcı deprem 19 Nisan 1850, 28 Şubat 1855 ve 11 Nisan 1855 tarihlerinde meydana gelmiş. Projede, 1855 yılında meydana gelen depremlerin kaynağının Kayapa-Yenişehir Fayı'nın (KYF) batı bölümünde olduğu değerlendiriliyor. KYF'nin Yenişehir bölümünde, tarihsel kaynaklarda en son hasar gerçekleşen 1400 yılındaki depremden bu zamana 624 yıldır bir kırılma olmadığı belirtiliyor. Fay hattında kırılma olmaması deprem ihtimalini de güçlendiriyor. Gazete Duvar'ın haberine göre fay üzerindeki kayma hızı yılda maksimum 8.8 milimetre, minimum 3.0 milimetre olarak değerlendiriliyor. Bu verilerle gerçekçi senaryoya göre, 1855 depremleri ile yırtılmış olan KYF batı bölümü günümüzde 6.5-6.8 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesine sahip olduğu ortaya kondu. 1855 depremleri ile kırılmamış olduğu tahmin edilen KYF doğu bölümü ise günümüzde 6.9-7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir.
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