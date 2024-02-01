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Bursa'da hastane başhekim yardımcısı silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Bursa'da hastane başhekim yardımcısı silahlı saldırıya uğradı

Bursa\'da hastane başhekim yardımcısı silahlı saldırıya uğradı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kamuran Çatalkaya'nın silahla bacağından vurularak yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüpheliler arasında husumet olduğu belirtilirken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

01.02.2024 20:41  Güncelleme: 20:43
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kamuran Çatalkaya'nın silahla bacağından vurularak yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Konak Mahallesi Beşevler Caddesi'nde, yolun karşısına geçen Dr. Kamuran Çatalkaya, arkasından yürüyerek gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çatalkaya bacağından yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çatalkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çatalkaya'nın tedavisi hastanede sürüyor.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin K.B. ve A.A. olduğunu belirledi.

Zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken şüpheli A.A ile Çatalkaya arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.A. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken diğer şüpheli K.B. hakkında ise "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme" suçundan konutu terk etmeme adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da hastane başhekim yardımcısı silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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