Bursa\'da Hayvan Barınağı Krizi

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, sosyal medyada belediyeye ait hayvan barınağında sahipsiz köpek ve kedilerin uyutularak öldürüldüğü paylaşımları üzerine gece saatlerde çok sayıda hayvansever barınağa giderek sabaha kadar nöbet tuttu. Osmangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların, sosyal medyada daha önce yayımlananların devamı niteliğinde olduğu belirtilerek, "Söz konusu görüntüler ve bunlara ilişkin yaklaşımlar, belediyemizin yönetim anlayışını ve tüm canlılara yönelik hassasiyetini kesinlikle yansıtmamaktadır. Prosedür ve talimatnamelere uygun hareket etmeyen personelin görevine son verilmiştir, adli süreç ise devam etmektedir" denildi.

Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Yenikent Mahallesi'nde bulunan hayvan barınağında, kedi ve köpeklerin uyutulduğuna yönelik sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüleri, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Paylaşımlarda, uyutulan hayvanların poşetlere konularak Hamitler Mahallesi'ndeki kent çöplüğüne götürüldüğü öne sürüldü. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine, çok sayıda hayvansever dün gece Osmangazi Belediyesi'ne ait hayvan barınağına giderek sabaha kadar bekledi. Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan barınağında kalan masum canların uyutularak hayatlarına son verildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Hayat hakkı her can için kutsalken, barınak gibi güvenli olması gereken alanlarda bu hakka kıyılması asla kabul edilemez. Bu vahim olayın üzerinin örtülmesine, sessizlikle geçiştirilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

ÇEKİM TARİHİ BELLİ DEĞİL

Şikayet ve paylaşımlar üzerine, gece saatlerinde barınağa gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim, yaptığı incelemede çekim tarihi belirlenemeyen videoların barınağın karantina bölümünde kaydedildiğini ve barınakta, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 13'üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin raporlandığını; tüm belgelerin düzenli tutulduğunu ifade etti.

VİDEOYU ÇEKENLER İŞTEN ÇIKARILAN PERSONEL İDDİASI

Osmangazi Belediyesi yetkilileri ise videoyu çeken kişilerin, yakın zamanda belediye tarafından görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle işten çıkarılan personeller olduğunu ve bu kişiler hakkında adli sürecin başlatıldığını bildirdi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Sosyal medyada daha önce yayımlanan ve devamı niteliğinde olan bazı paylaşımlar üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Osmangazi Belediyesi olarak daha önce yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi, söz konusu görüntüler ve bunlara ilişkin yaklaşımlar, belediyemizin yönetim anlayışını ve tüm canlılara yönelik hassasiyetini kesinlikle yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin idari soruşturmayı tamamladık. Osmangazi Belediyesi olarak prosedürlere ve talimatnamelere uygun hareket etmeyen personelin görevine son verilmiştir, adli süreç ise devam etmektedir. Görüntüleri kaydeden kişilerin ne amaçla bu eylemi gerçekleştirdikleri, güvenlik kameralarımız aracılığıyla tespit edilmiş; bu görüntülerin hangi kişiler tarafından sosyal medya ve basın kuruluşlarıyla paylaşıldığı da adli makamlara iletilmiştir. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin hangi yaptırımlarla karşılaşacaklarına yüce Türk adaleti karar verecektir" ifadelerine yer verildi.