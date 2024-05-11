Bursa\'da silahlı kavga: Yaralı hastaneye kaldırıldı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre Süleyman G, aralarında husumet bulunan Yıldırım K'nın Demetevler Mahallesi'ndeki ikametine geldi. Konuşmak için evden çağırdığı Yıldırım K. ile Süleyman G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran Süleyman G, Yıldırım K'yı bacağından yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.