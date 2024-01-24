 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da yapılan huzur uygulamasında 7 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da yapılan huzur uygulamasında 7 kişi yakalandı

Bursa'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında 500 personel görev aldı. Uygulama sonucunda 2 bin 681 kişinin sorgulaması yapıldı ve aranan 7 kişi yakalandı. Ayrıca, 882 araç kontrol edildi ve 37 sürücüye toplam 152 bin 076 lira ceza kesildi. Uygulama kapsamında 3 araç da trafikten menedildi.

24.01.2024 - 13:28,
Abone Ol

BURSA'da 500 personelin katıldığı huzur uygulamasında, 2 bin 681 kişinin sorgulaması yapıldı, aranan 7 kişi yakalandı. 882 aracın kontrol edildiği uygulamada 37 sürücüye toplam 152 bin 076 lira ceza kesildi, 3 araç da trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kestel ve Gürsu ilçelerinde huzur uygulaması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki uygulamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şubeleri ile Gürsu ve Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 500 personel görev aldı. Park bahçeleri, metruk binalar, umuma açık yerler, alkollü, alkolsüz mekanlar kontrol edilirken, trafik ekipleri de yol uygulamaları yaptı. Uygulamada toplam 2 bin 681 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Uygulamada 2 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca, bir miktar esrar ve bonzai ele geçirdi.

Yaklaşık 20 alkollü mekanda kontrol yapan ekipler, bir iş yerinin ruhsatsız olduğunu belirledi. İş yeri mühürlenerek, ceza kesildi.Trafik polisleri tarafından yapılan sabit yol uygulamasında da 882 araç kontrol edildi. 37 araç sürücüsüne toplam 152 bin 076 lira para cezası uygulandı, 3 araç da trafikten menedildi. (DHA)

Bursa\'da yapılan huzur uygulamasında 7 kişi yakalandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kestel, Gürsu, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Gözaltı, Trafik, Kaçakçılık, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da yapılan huzur uygulamasında 7 kişi yakalandı - Son Dakika


21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:18:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da yapılan huzur uygulamasında 7 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement