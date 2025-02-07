Bursa'da İnovasyon ve Teknoloji İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Bursa'da İnovasyon ve Teknoloji İçin Protokol İmzalandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. arasında yapılan Genel İş Birliği Protokolü ile akıllı kent projelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Protokol, savunma sanayindeki teknolojik bilgi birikiminin sivil sektöre aktarılmasını, Ar-Ge çalışmalarını ve girişimcileri destekleyecek kuluçka merkezlerinin oluşturulmasını içeriyor.

07.02.2025 14:26
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. arasında kentin inovasyon ve teknoloji alanındaki potansiyelini güçlendirmek amacıyla Genel İş Birliği Protokolü imzalandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin inovasyon ekosistemine katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı. Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. arasında yapılan Genel İş Birliği Protokolü kapsamında akıllı kent projelerinin geliştirilmesi, savunma sanayindeki teknolojik bilgi birikiminin sivil sektöre aktarılması, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ortak Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi, uluslararası projelerde iş birliği kapasitesinin artırılması, girişimcileri destekleyecek kuluçka merkezleri ve hızlandırma programlarının oluşturulması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçen aylarda Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yer alan havuzlarda alg patlamaları sonucu yüzeyde tabaka oluştuğunu, canlı teması fazla olduğu için kimyasal kullanılamadığını, su sirkülasyonu ve havuz temizliği nedeniyle yüksek miktarda su tüketildiğinin görüldüğünü söyledi. Bu doğrultuda Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. iş birliğiyle "ultrasonik sistemlerle alg patlamalarının yüzeye çıkmasının önlenmesine" ilişkin pilot uygulama yürütüldüğünü hatırlatan Başkan Bozbey, pilot uygulamanın TS ISO EN 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi kapsamında açık inovasyon çalışması olarak yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmaların sürdürülebilmesi için genel iş birliği protokolü imzaladıklarını anlatan Başkan Bozbey, "Protokol kapsamında akıllı kent projelerinin geliştirilmesi, savunma sanayindeki teknolojik bilgi birikiminin sivil sektöre aktarılması, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ortak Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi, uluslararası projelerde iş birliği kapasitesinin artırılması, girişimcileri destekleyecek kuluçka merkezleri ve hızlandırma programlarının oluşturulması amaçlanıyor. Bu işbirliğinin Bursa'nın inovasyon ekosistemine de katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Öktem, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol ile kentin yararına önemli çalışmalara imza atılacağını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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