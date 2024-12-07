Bursa'da İşçi Servis Minibüslerinin Çarpıştığı Kazada 20 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da İşçi Servis Minibüslerinin Çarpıştığı Kazada 20 Yaralı

Bursa\'da İşçi Servis Minibüslerinin Çarpıştığı Kazada 20 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı. İki işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu devrilen aracın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

07.12.2024 12:07  Güncelleme: 12:09
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 2 işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Orhangazi- Bursa kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi'nden işçileri alan Memduh K. (55) yönetimindeki 16 S 7620 plakalı servis minibüsü, kavşakta, Orhangazi yönünden Bursa'ya giden Hüseyin S.'nin (53) kullandığı servis minibüsüyle çarpıştı. İki araç da refüje savrulurken, 16 S 7620 plakalı işçi servis minibüsü devrildi. Kazada, sürücüler ile servislerdeki Hüseyin G. (43), Bülent K. (49), Nursel U. (49), Bekir G. (60), Zekeriya A. (47), Bahar D. (40), Figen A. (37), Ömer E. (31), Özkan B. (39), Emirhan E. (31), Kamil D. (25), Hilal P. (24), Birgül İ. (42), Serpil Y. (39), İbrahim T. (38), Fatih B. (23), Batuhan Ö. (25) ve Ahmet S. (40) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılardan 14'ü Orhangazi, 6'sı da Gemlik devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Memduh K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçi servis minibüsü karşıya geçerken, Orhangazi yönünden gelen bir başka işçi servis minibüsünün çarptığı anlar yer alıyor. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da İşçi Servis Minibüslerinin Çarpıştığı Kazada 20 Yaralı - Son Dakika

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