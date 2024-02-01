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Bursa'da 20 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da 20 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Bursa\'da 20 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Bursa'da jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda, yaklaşık 20 milyon TL değerinde kaçak akaryakıt ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

01.02.2024 20:18
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BURSA'da, jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda yaklaşık 20 milyon TL değerinde kaçak akaryakıt ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl jandarma komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoda kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, çalışmalarının devamında şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kaçak akaryakıt üretim tesisine yapılan operasyonda, yaklaşık 20 milyon Türk Lirası değerindeki 35 bin litre sahtekaçak petrol türevi madeni yağ, 34 bin 170 adet kapak, 162 bin 400 taklit etiket, 9 bin 650 adet folyo, 7 bin 820 boş bidon, 40 adet IBC kank, 2 folyo kapatma makinası, 1 sıcak hava tabancası, 1 terazi, 1 santrafüj, 1 üzerinde kontrol ünitesi ve barometre bulunan 1 tonluk demir ısıtma kazanı, 1 adet 10 tonluk demir dolum ve dinlendirme tankı, 1 forklift, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olay yerinde yakalanan şüpheli M.S. (33) ile R.K.(23), gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bursa'da 20 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika
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