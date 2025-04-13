Bursa'da Kahvehaneye Kurşunlama Olayı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde V.O'nun yeni devraldığı kahvehane, bir şüpheli tarafından gece saatlerinde kapalıyken kurşunlandı.

Sabah iş yerine gelen V.O. camların kurşunlandığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yaya olarak olay yerine geldiği, burada bir süre oyalandıktan sonra kahvehaneye ateş ettiği yer alıyor.