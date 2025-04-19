Bursa'da Kamusal Binaların İyileştirilmesi İçin Tasarım Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Kamusal Binaların İyileştirilmesi İçin Tasarım Çalıştayı Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteler, kamusal binaların verimliliğini artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. İlk adım olarak, Bursa Kent Konseyi binasının iyileştirilmesine yönelik bir ön tasarım çalıştayı gerçekleştirildi.

19.04.2025 16:05  Güncelleme: 18:10
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Kent Konseyi arasında kamusal binaların daha verimli kullanılması için imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ön tasarım çalıştayı düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mimarlık Fakültesi, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Bursa Kent Konseyi arasında geçen günlerde imzalanan "Kamusal Binaların Katılımcı Bir Süreçle Mekansal İyileştirme Tasarımı (KAT_MEK): Bursa Kent Konseyi Yerleşkesi Örneği" isimli Ar-Ge ve Ür-Ge'ye dayalı bilimsel araştırma projesinde ilk adım atıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki Bursa Kent Konseyi binasının iyileştirilmesine yönelik ön tasarım çalıştayı düzenlendi. Çalışmalar kapsamında her iki üniversiteden lisans ve lisansüstü öğrencilerden, mezunlardan ve akademisyenlerden oluşan tasarım ekibi, Bursa Kent Konseyi gönüllüleri ve kullanıcıları ile bir araya gelerek mekanları gezdi.

Kullanılan binanın verimliliğinin artırılması için yapılacakların görüşüldüğü çalıştayda, mekansal potansiyelin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Bursa Kent Konseyi'nin Yürütme Kurulu'nda da yer alan Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebla Arın Ensarioğlu, "KAT_MEK" projesiyle kamusal alanların yeniden iyileştirilmesinde bir model oluşturulmasının amaçlandığını söyledi. Pilot çalışmayı Bursa Kent Konseyi mekanlarında yaptıklarını belirten Ensarioğlu, süreci katılımcı tasarım anlayışıyla sürdüreceklerini belirtti. Ensarioğlu, konseyin kimliğiyle ve misyonuyla uyuşan mekansal organizasyon gerçekleştirebilmek için çözüm önerileri geliştireceklerini anlattı.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi de olan Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Sayan Atanur ise projenin katılımcı bir mekan üretiminin nasıl olacağına, hem kullanıcıların hem tasarımcıların kamusal mekanları nasıl değerlendireceklerine örnek teşkil edeceğini dile getirdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Kamusal Binaların İyileştirilmesi İçin Tasarım Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kamusal Binaların İyileştirilmesi İçin Tasarım Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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