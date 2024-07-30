Bursa'nın Kestel ilçesinde kavga ettiği iki kardeşten birini bıçakla öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İddiaya göre, yolda yürürken çarpışan Baran Y. ile Emin Gezer arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baran Y, bıçakla Gezer'i kolundan yaraladı.
Kavgayı görüp olay yerine gelen Emin Gezer'in ağabeyi Çağlar Gezer'i göğsünden yaralayan Baran Y, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.
Yaralı kardeşlerden Çağlar Gezer, kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emin Gezer'in tedavisi ise sürüyor.
Cinayet ve yaralama şüphelisi Baran Y. ise polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Kavga Sonucu Bir Kişi Öldü, Diğeri Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?