Bursa'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Recep Arı davası - Son Dakika
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Bursa'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Recep Arı davası

Bursa\'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Recep Arı davası

Bursa'da kaybolduktan sonra cesedi arazide bulunan Recep Arı'nın silahla öldürülmesine ilişkin davada mütalaa veren savcı, maktulün sanık eşi ve arkadaşının müebbet hapse çarptırılmasını talep etti. Savcı, sanıkların 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapislerini, sanık Kadir I'nın ayrıca 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

30.05.2024 14:55
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Bursa'da kaybolduktan sonra cesedi arazide bulunan Recep Arı'nın silahla öldürülmesine ilişkin davada mütalaa veren savcı, maktulün sanık eşi ve arkadaşının müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadir I, tutuksuz sanık Selma Arı, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tanıklar ve müştekilerin dinlenilmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapislerini, sanık Kadir I'nın ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, maktulün eşi Selma Arı'nın da tutuklanmasını talep etti.

Mütalayaa karşı diyecekleri sorulan Selma Arı, cinayetle ilgisi olmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Kadir I. da olay günü kaçmaya çalıştığını ancak Recep Arı'nın kendisine engel olduğunu, bu sebeple cinayeti işlediğini belirterek, "Ben bunun pişmanlığını ve vicdan azabını halen yaşamaktayım." ifadesini kullandı.

Selma Arı'nın tutuklanması talebinin reddine, Kadir I'nın da tutukluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'ndeki evinden 24 Şubat 2023'te 16 ATD 714 plakalı kamyonetiyle ayrılan Recep Arı'nın (31) uzun süre geri dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Burhaniye Mahallesi'ndeki bir arazide geçen yıl 1 Mart'ta aracının yakınında cesedi bulunan Arı'nın tabancayla öldürüldüğü belirlenmişti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince cinayetle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Recep Arı'nın eşi Selma Arı ile arkadaşı Kadir I, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki sorguları tamamlanarak "kasten öldürme" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kadir I. tutuklanmış, maktulün eşi ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Sanıklar hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl, "ruhsatsız silah satın alma, bulundurma, taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Recep Arı davası - Son Dakika

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