Bursa\'da Kaza: 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada bir çocuk hafif yaralandı.

Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde seyir halindeki Mustafa Kemal A. idaresindeki 02 LH 183 plakalı otomobil ile 4. Kültür Sokak'tan caddeye çıkan Ahmet Ç'nin kullandığı 16 K 4119 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Hafif ticari araçtaki 3 yaşındaki A.E'nin hafif yaralandığı kaza yerine, durumun bildirilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.E'yi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Kazı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.