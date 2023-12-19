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Bursa'da kaza: Sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Bursa'da kaza: Sanığa hapis cezası

Bursa'da bir kamyonun yönlendirme direğine çarparak 2 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa 1 yıl 11 ay 11 gün hapis cezası verildi. Sanık, aracın direksiyonunun kilitlendiğini ve frenin tutmadığını iddia etti.

Bursa\'da kaza: Sanığa hapis cezası
19.12.2023 - 13:19,
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Bursa'da, kullandığı kamyonla yönlendirme direğine çarparak 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa 1 yıl 11 ay 11 gün hapis cezası verildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Faruk Erkoyuncu katılmadı. Sanık vekili duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanığın avukatı, olay günü müvekkilinin aracın direksiyonunun kilitlendiğini ve frenin tutmadığını anlattığını, kaza yerinde fren izi olmamasının da bu söylemi doğruladığını savundu.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarının sanıktan şikayetçi olmadığını belirten avukat, kaza nedeniyle müvekkilinin vücudunun yüzde 80'inin yandığını ve tedavisinin sürdüğünü ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Erkoyuncu'yu takdiri indirimle "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 1 yıl 11 ay 11 gün hapisle cezalandıran heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Olay

İstanbul- İzmir Otoyolu Doğanköy mevkisinde şubat ayında Ömer Faruk Erkoyuncu idaresindeki 34 NGG 57 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere, ardından yönlendirme direğine çarparak durmuştu. Çarpmanın etkisiyle araç yanmaya başlamıştı.

Erkoyuncu ve kamyonda bulunan Murat Kalbayır çarpmanın etkisiyle yola fırlarken, Selahattin Kanay ile Erkin Seydanur ise araçta sıkışarak alevlerin arasında kalmıştı.

Kanay ve Seydanur yaşamını yitirmiş, yaralanan Erkoyuncu ile Kalbayır olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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